Piero Sonaglia morto, Gerry Scotti: «Perdiamo il più bravo di tutti, già ci manca»

La morte di Piero Sonaglia ha scosso tutto il mondo della televisione. E in particolare di chi lo conosceva meglio: tra questi c'è Gerry Scotti che con lui ha lavorato a Tu si Que Vales nel programma di Maria De Filippi. «Cari amici, a TSQV non potrò più chiamare “Pierooooooooo” perché Piero non c’è più. Perdiamo il più bravo di tutti, un professionista cortese sempre con il sorriso sulle labbra. Già ci manca».

APPROFONDIMENTI PERSONE Piero Sonaglia, morto l'assistente di studio della De Filippi IL LUTTO Piero Sonaglia, morto lo storico assistente di studio di Maria De...

Il ballerino e coreografo Marcello Sacchetta, che negli scorsi anni ha anche condotto il daytime di Amici, ha scritto sui social: «Ho il cuore spezzato. Non riesco ancora a crederci. Ho sempre pensato che fossi una tra le persone più buone e umane che abbia mai conosciuto - il suo addio in una storia su Instagram con un video in compagnia di Stefano De Martino -. Non si fa così Piero, non puoi andartene così all'improvviso. Ti voglio bene, con immensa stima e dolore. Riposa in pace».