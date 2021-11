Pierpaolo Pretelli, a Domenica In arriva la bocciatura di Mara Venier: cosa è successo

Nelle grazie di Zia Mara, Pierpaolo Pretelli è rimasto per due puntate. Uno spazio televisivo che gli autori e la conduttrice di Domenica In hanno voluto regalare all'ex gieffino coinvolgendolo in un gioco. Un mini show quiz, condotto da Pretelli che, già dalla scorsa puntata aveva sollevato diversi dubbi.

Il format senza un nome era chiamato dalla stessa conduttrice Mara Venier “lo show di Pierpaolo Pretelli”. Ma era prevedibile che diventasse un flop, data la struttura e la conduzione debole.

Ad annunciare la chiusura definitiva dello spazio è stata la stessa Mara Venier durante la messa in onda di oggi, confermando al pubblico l’abbandono, da parte della produzione, del format con Pretelli. Per fare l’annuncio la presentatrice ha invitato il modello a sedersi accanto a sé, spiegando i motivi dietro la cancellazione.

Mara Venier ha raccontato che, visto lo straordinario successo del format, sono stati in tantissimi all’estero a chiederne l’esclusiva a Domenica In. E quindi il siparietto è stato “regalato” ai colleghi esteri: una bella metafora per non pronunciare la parola “cancellazione”.

Pierpaolo Pretelli, in ogni caso, non sparirà completamente dalla trasmissione: sembra che il modello ed ex concorrente di Tale e quale Show nel programma, si ripresenterà in tv. Difatti, quando Alba Parietti ha chiesto alla Venier se con l’eliminazione dello spazio sarebbe sparito anche Pretelli, la padrona di casa non ha avuto dubbi. «No Pretelli me lo sono tenuto, lui ormai sta vicino alla zia».