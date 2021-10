Pierpaolo Pretelli, ospite a Domenica In parla dell'amore con Giulia Salemi e rivela: «Vorrei un altro figlio»

Da avvocato a "velino". Pierpaolo Pretelli ospite a Domenica In parla e si confessa a Mara Venier: «Vorrei un altro figlio». Reduce dalla vittoria della quarta puntata di Tale e quale show, programma a cui Pierpaolo sta partecipando con successo, l'ex gieffino racconta la love story con Giulia Salemi, nata proprio durante la permanenza nella casa più spiata d'Italia, che ormia va avanti da un anno.

«Sto vivendo un momento magico - dice l'ex velino - con Giulia perché crede in me e mi dà la benzina giusta per proseguire. Dietro un grande uomo c’è sempre una grande donna».

E alla domanda di "Zia" Mara sul desiderio di allargare la famiglia, dando un fratellino al piccolo Leonardo (figlio avuto dalla precedente relazione con Ariadna Romero), Pierpaolo risponde con un sorriso e, rivolgendosi alla fidanzata a casa escalama: «Amore ci daremo da fare vero?».

Prima di sbarcare in televisione, Pretelli svolgeva lavori umili: «Ero un commesso, i miei volevano che diventassi un avvocato, ma non è andata così». Il primo ruolo in Tv di Pierpaolo è stato nel nel 2013 nel programma di Antonio Ricci, Striscia la notizia, nel ruolo maschile di "Velina": lui è stato il primo "Velino" della storia del tg satirico.

Dopo aver partecipato al GF Vip dello scorso anno, dove ha trovato l'amore, Pierpaolo sta proseguendo il suo percorso televisivo nel programma di Rai1, Tale e quale show, imitando i cantanti più noti dello scenario musicale: da Achille Lauro a Irama.