Pierpaolo Pretelli positivo al Covid, salta Domenica In: «Mi spiace per la mia Mara Venier»

Pierpaolo Pretelli è risultato positivo al Covid. Lo ha annunciato lui stesso in una storia su Instagram dopo essere comparso ieri su Rai 1 a I Soliti Ignoti. L'ex velino dovrà dunque isolarsi e non potrà partecipare alla puntata di domani di Domenica In con Mara Venier. «Faccio scudo con le mie tre dosi di vaccino. Dispiace domani di non essere con la mia Mara Venier a Domenica In. Torno presto», l'annuncio postato sui social.

APPROFONDIMENTI L'ANNIVERSARIO Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, un anno insieme: tra parole... LO SFOGO Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, Eliana Michelazzo:... GAME OVER Pierpaolo Pretelli, a Domenica In arriva la bocciatura di Mara...

Pierpaolo Pretelli positivo al Covid

L'ex gieffino ha fatto come tutti quelli che lavorano in televisione il consueto tampone di controllo e ha avuto l'amara sorpresa poco fa. La fidanzata Giulia Salemi al momento non ha commentato e ha pubblicato delle stories dal Teatro alla Scala. Quello che rassicura Pretelli è l'essersi sottoposto all'inoculazione del vaccino.

Pierpaolo Pretelli positivo al Covid

Pretelli, infatti, ha ben tre dosi di siero contro il Covid. L'aver contratto l'infezione, tuttavia, gli impedisce di prendere parte alla puntata di domani di Domenica In al fianco della conduttrice Mara Venier. Su Twitter, intanto, è entrato in tendenza l'hastag "Forza Pier" con cui tutti i fan gli manifestano sostegno.