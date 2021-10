Pierpaolo Pretelli a Tale e Quale Show, Giulia Salemi scrive ad Achille Lauro

Giulia Salemi è sempre più fiera del percorso di Pierpaolo Pretelli a Tale e Quale Show. Ieri sera l'ex velino lucano si è esibito in una performance che ha lasciato tutti di stucco e ha riscosso un enorme successo sui social. Era nei panni di Achille Lauro e cantava "Me ne frego", brano che il cantante ha portato al Festival di Sanremo 2020 e che lo ha lanciato come performer. L'influencer italo-persiana ha colto l'occasione per un messaggio.

Pierpaolo Pretelli sta realizzando molti dei suoi sogni da quando ha iniziato il percorso nel programma condotto da Carlo Conti. Alla terza puntata ha dovuto imitare Achille Lauro e si è trovato subito a suo agio nel personaggio. Su Twitter è in tendenza con commenti positivi e in molti gli riconoscono di aver saputo copiare gli stessi gesti del cantante romano. Un enorme successo, dunque.

Pierpaolo Pretelli, le parole di Giulia Salemi

La fidanzata Giulia Salemi che il venerdì sera si trova a lavorare per il GFVip Party ha condiviso su Instagram parte dell'esibizione e si è complimentata con lui ricordando quando cantava la canzone solo per lei. Ha pubblicato nelle stories anche una foto del giovane ancora travestito e in videochiamata. «Ma di cosa parliamo? Sei il migliore... Solo io so le mille volte che me l'hai cantata», ha scritto a corredo di una storia.

Pierpaolo Pretelli, Giulia Salemi scrive ad Achille Lauro

Poi rivolgendosi ad Achille Lauro, Giulia Salemi ha aggiunto: «Sentiti libero di sostenerlo come i Prelemi ti hanno sostenuto a Sanremo».