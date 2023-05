Pino Insegno a L'eredità, il post Flavio Insinna scatena le polemiche: «Per chiari meriti...»

Con le nuove nomine Rai, il valzer, per i nuovi conduttori delle trasmissioni di punta nella nuova stagione, è già iniziato. Il totonomi entra nel vivo, ma non solo. Tra il nuovo che avanza, infatti, ci potrebbero essere anche dei grandi ritorni, dopo una lunga assenza. Come nel caso di Pino Insegno che tornerà su Rai 1. E, la notizia del passaggio del testimone tra Flavio Insinna e Pino Insegno, ha scatenato gli italiani che sui social...

Pino Insegno al posto di Flavio Insinna: gli italiani si scatenano

Il prossimo venerdì 7 luglio a Napoli, in ritardo rispetto alle tempistiche degli scorsi anni, verranno presentati i palinsesti Rai per la stagione televisiva 2023/2024. E finalmente gli italiani scopriranno chi saranno i nuovi volti dei canali Rai. Roberto Sergio, nuovo amministratore delegato, ha spiegato che questo «ritardo ereditato richiederà uno sforzo straordinario di tutte le nostre strutture ideative e produttive per realizzare il lavoro ed offrire ai cittadini e al mercato l’offerta editoriale migliore.

Avremo modo di indicare indirizzi, orientamenti e visioni di una Rai che torni a credere in sé stessa e alla funzione di Servizio Pubblico vitale per la nostra Nazione».

Chi resta e chi arriva

Partendodalle conferme, ci sono conduttori e conduttrici che hanno deciso di restare in Rai, portando avanti il proprio lavoro alla guida delle trasmissioni. Tra questi c’è sicuramente Mara Venier, saldamente al comando di Domenica In, e la coppia Amadeus Fiorello, che (salvo colpi di scena) dovrebbero mantenere la conduzione del Festival di Sanremo, così come dovrebbe essere confermata Viva Rai 2 per il conduttore siciliano. Anche Milly Carlucci sarà ancora alla conduzione di Ballando con le stelle e Carlo Conti proseguirà con il suo Tale e quale show.

E, dopo le partenze di Fabio Fazio e Lucia Annunziata (tra gli altri), decisi a cambiare aria vista l’evidente virata verso destra del CdA della Rai, ci sono già alcuni nomi pronti a essere reintegrati e a sostituirli. Uno su tutti è proprio Pino Insegno, che presumibilmente prendenrà le redini del programma L'eredità. Una notizia che ha scatenato i fan del programma.

«Per chiari meriti»

Nelle ultime ore, sui social network, in tanti hanno voluto commentare la notizia. Nell'occhio del ciclone delle polemiche è stata proprio la notizia di Pino Insegno, promosso a conduttore de L'eredità. Gli italiani, infatti, hanno preso di mira il conduttore, in virtuù di quella solida amicizia che lega il conduttore con la premier Giorgia Meloni.

Su Twitter sono tanti i commenti ironici a riguardo: «Pino Insegno condurrà L'eredità su Rai 1 al posto di Flavio Insinna per chiari meriti», scrive un utente allegando la foto iconica che circola nelle ultime ore in cui Insegno e la Meloni si stringono la mano guardandosi negli occhi.

Ma c'è anche chi calca ancor di più la mano: «Qualcuno dica a Insegno che la meritocrazia è una cosa, la leccata di c*lo un'altra», scrive un altro utente. Riuscirà il conduttore a far cambiare idea a questa fetta di pubblico?