Pino Insegno a Reazione a Catena: «L'amicizia con Meloni? La mia storia parla per me. Mia moglie mi ha dato un consiglio»

Basta polemiche. A Tv Sorrisi e Canzoni Pino Insegno non ci sta. «Passo sempre per “l’amico di”, ma la mia storia professionale è lì da vedere». Basta parlare della sua amicizia con la premier Giorgia Meloni e pure dei risultati non certo brillanti con “Il mercante in fiera” su Rai2. Ora si ricomincia. E lo fa tornando a casa sua con il preserale “Reazione a catena”, su Rai1, dal prossimo 3 giugno.

Pino Insegno tora a Reazione a Catena

Ritorna nella trasmissione che aveva condotto dal 2010 al 2013: «Sembra passato un giorno, riprendo da dove ho interrotto.

Sognavo da tempo di rifare “Reazione a catena”, perché è scritto così bene che, passatemi il paragone, è come recitare Shakespeare o Pirandello a teatro».

Questa volta, Pino, ascolterà sua moglie: «Mi ha detto: “Vedi di non chiacchierare troppo”. Mi conosce, sa che sono come i bambini: quando racconto una cosa che mi piace, non mi so frenare».

Come i suoi predecessori, Gabriele Corsi e Marco Liorni, indosserà la giacca blu d'ordinanza: «La giacca blu ci vuole, forse un puntino più chiara - racconta ancora al settimanale televisivo diretto da Aldo Vitali - A me piacciono le giacche azzurre e le camicie bianche. Anche per motivi di fede calcistica».

Si definisce ironico, autoironico e pure egocentrico e deciso alla domanda chi vorrebbe come concorrenti se potesse sceglierli: «Paolo Bonolis, perché è colto e velocissimo: in due secondi tirerebbe fuori sette sinonimi. E perché è sempre nel mio cuore e vorrei averlo ancora vicino, Fabrizio Frizzi, che per i miei figli è stato la voce dello sceriffo Woody, il loro personaggio preferito di “Toy Story”».

Pino Insegno ha quattro figli: Matteo e Francesco avuti da Roberta Lanfranchi, e Alessandro e Valerio (avuti da sua moglie Alessia ma «solamente Alessandro recita già e mi sembra portato per il doppiaggio. Matteo fa l’autore di documentari». Francesco invece «dopo aver archiviato la pallacanestro, si è dato al digital marketing. Quanto al più piccolo, Valerio, è ancora troppo presto per dirlo. Quello che si intuisce è che è molto saggio».