Pinocchiocchiò, da martedì la nuova serie comica prodotta da Massimiliano Triassi

Al via la messa in onda di Pinocchiocchiò, la nuova serie comica by Max Adv Production di Massimiliano Triassi che vede come interpreti del mitico duo “Il Gatto e La Volpe” Max Cavallari ed Enzo Salvi, due big della Italian Comedy.

Da martedì 29 novembre, il format scritto da Salvatore Turco, Marco Lanzuise e Rosario Verde verrà trasmesso sulle principali emittenti tv regione Campania.

La storia - una parodia in versione comico-napoletana della celebre favola di Collodi, si incentra sulla figura di Pinocchiocchiò (Rosario Verde) , divenuto bambino da un burattino di legno fatato fabbricato da Mastro Gigetto (Marco Lanzuise), protagonista nel corso delle 10 puntate della sitcom partenopea di tante disavventure che lo porteranno per lungo tempo lontano dal suo babbo.