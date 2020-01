Pippi Calzelunghe compie 75 anni e aiuta le ragazze in fuga da guerra e povertà

Pippi Calzelunghe compie 75 anni e oggi aiuta le ragazze in fuga dalla guerra e povertà. La Astrid Lindgren Company e Save the Children lanciano la campagna globale “Pippi di oggi” per sostenere il lavoro dell'organizzazione internazionale che da oltre 100 anni lotta per salvare i bambini a rischio. Nel 2018 oltre 70 milioni di persone sono state costrette a fuggire dal proprio Paese, più della metà sono minori, con un aumento di 2,3 milioni rispetto all'anno prima. Si stima che 138.600 siano bambini soli, senza genitori e tra di loro molte sono le ragazze, che rappresentano un gruppo particolarmente vulnerabile tra i rifugiati corrono rischi maggiori di essere esposte a violenza e sfruttamento, abusi sessuali e matrimoni precoci. Non raggiungevano un numero così alto dalla fine della seconda guerra mondiale, Nella maggior parte dei casi, sono costrette anche a smettere di andare a scuola.

Pippi Of Today from Save the Children Italia onlus on Vimeo.

Settantacinque anni fa Pippi Calzelunghe arrivò da sola in una nuova città: oggi, milioni di ragazze sono costrette a lasciare le loro case e a trasferirsi non solo in nuove città, ma anche in nuovi Paesi. Le ragazze in fuga da guerra e povertà sono le “Pippi di oggi”.

Alcune delle principali aziende di tutto il mondo hanno deciso di aderire alla campagna internazionale “Pippi di Oggi", che si svolge, tra gli altri, nei Paesi Nordici, in USA, Gran Bretagna, Germania, Francia, Spagna, Italia, Paesi Bassi e Svizzera. Attraverso edizioni limitate di oggetti, eventi e altre iniziative, verranno raccolti fondi che contribuiranno a sostenere il lavoro di Save the Children e ad aiutare queste ragazze. «In un mondo dove crescono nazionalismo e xenofobia, vogliamo sottolineare la nostra responsabilità condivisa affinché tutti i bambini possano dimostrare la propria forza e potenzialità. Con l'aiuto di Pippi, vogliamo supportare le ragazze che ne hanno più bisogno, dando loro voce. Le attività di Save the Children mirano a sostenerle, mentre Pippi può essere un modello ispiratore che dia loro forza e speranza», ha dichiarato Olle Nyman, Direttore Generale di Astrid Lindgren Company e nipote dell’autrice del celebre romanzo.

Per sensibilizzare il pubblico sulle storie delle “Pippi di oggi”, Save the Children ha raccolto le testimonianze di alcune ragazze che sono fuggite dal loro paese. Ragazze come Claudia, una dodicenne che, come milioni di persone ha lasciato il Venezuela per andare in Colombia, dove lei e la sorellina sono state separate dalla madre, perché non riuscivano a trovare un posto per tutta la famiglia. «In Venezuela eravamo sempre insieme. Ma qui sto solo con Mariana, perché mia mamma vive per strada al mercato. Il denaro serve per comprare cibo per la mia sorellina».

