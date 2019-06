Pizza e mare, le star di «Che Dio ci aiuti» si divertono a Sorrento

Mercoledì 5 Giugno 2019, 15:33 - Ultimo aggiornamento: 05-06-2019 15:35

Inseparabili. Sul set e anche nel tempo libero. Diana Del Bufalo, Arianna Montefiori e Cristiano Caccamo, protagonisti della fortunata serie televisiva "Che Dio ci aiuti", hanno già dato prova di essere un cast affiatatissimo. Durante i giorni trascorsi in Costiera per girare uno spot per un nota marca di cosmetici, però, i tre attori hanno dimostrato di essere tre amici sempre pronti a fare baldoria. In che modo? Godendosi il sole, il mare e la buona tavola che ogni anno richiamano a Sorrento e dintorni milioni di vacanzieri provenienti da ogni parte del mondo.Le storie pubblicate su Instagram da Del Bufalo, Montefiori e Caccamo li ritraggono a Marina del Cantone, uno dei luoghi più frequentati dai turisti durante l'estate e da sempre buen retiro dei personaggi del jet-set internazionale. Qui, nelle pause tra una ripresa e l'altra, gli interpreti di "Che Dio ci aiuti" non hanno perso l'occasione di rilassarsi e divertirsi. Servendosi dei sassi raccolti sul bagnasciuga, per esempio, Diana ha improvvisato un "massaggio ayurvedico" a un perplesso (ma divertito) Cristiano, appena uscito dall'acqua. Immancabile, ovviamente, il pranzo a base di prodotti tipici in un noto ristorante con vista sulla baia.Il simpatico terzetto non si è lasciato sfuggire l'opportunità di una full-immersion nel cuore di Sorrento, più bella che mai nonostante il tempo non troppo clemente delle ultime settimane. E così, dopo aver "rubato" giacca e collana a Diana, la bionda Arianna si è accomodata a cena in un ristorante del centro storico insieme agli amici. A darsi alla pazza gioia, però, è stata proprio la Del Bufalo che ha fatto strage di pizza e di tortini al cioccolato: «Seguire la dieta da queste parti? - si è chiesta l'attrice in una storia puntualmente pubblicata su Instagram - Macché, a Sorrento è inutile».