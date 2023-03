Platinette in piedi a 15 giorni dall'ictus, come sta Mauro Coruzzi. Il post su Instagram: «Viva la vita»

Mauro Coruzzi sta meglio. Dopo essere stato colpito da un ictus, Platinette, si è mostrato sui social in piedi e in fase di riabilitazione, ma da un primo sguardo le sue condizioni di salute sembrano discrete e fanno sperare per il meglio.

«In piedi da solo per la prima volta dopo 15 giorni!!», ha scritto Mauro, postando per la seconda volta sulla sua pagina Instagram. Il primo post dopo l'ictus aveva dato già speranze a tutti coloro che in questi giorni gli sono stati vicino, ma in effetti era ancora sdraiato a letto, con il secondo post invece Coruzzi è in piedi e prova a camminare, un passo decisamente importante per chi viene colpito da questo tipo di malore.

Le sue condizioni migliorano e Mauro, sempre nello stesso post, ringrazia la vita con una battuta sintetica: «Viva la vita». Sotto il post decine di commenti di persone che sono felici di vederlo in piedi e che gli augurano una pronta guarigione.