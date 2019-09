Ascolti, Pomeriggio 5 riparte con il botto. E supera la nuova» Vita in diretta di Cuccarini e Matano

Martedì 10 Settembre 2019, 10:53 - Ultimo aggiornamento: 10-09-2019 10:59

riparte alla grande. Il programma di Barbara D'Urso che ieri è tornato su Canale 5 dopo la pausa estiva ha battuto la nuova edizione de la Vita in diretta condotta da Lorella Cuccarini e Alberto Matano. Il programma di Ra 1 nella prima parte ha avuto uno share di 13,42% con 1.258.000 spettatori, Pomeriggio 5 ha registrato il 16,44% con 1.485.000 spettatori.Sfida vinta per la D'Urso anche nella seconda parte del programma: La Vita in diretta ha avuto il 14,42% con 1.381.000 spettatori. Pomeriggio5 il 15,65% con 1.581.000.Barbara soddisfatta ha commentato sui social: «Ieri Pomeriggio5 è tornato dopo 3 mesi di vacanza ed è stato subito un boom pazzesco di ascolti! Grazie grazie grazie!! Vi amo!! »