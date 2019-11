Sepolto in casa tra i rifiuti, a Pomeriggio 5 il sopralluogo dell'impresa di pulizia. E scatta l'invito a Barbara D'Urso

Umberto vive senza farsi una doccia da anni ed è letteralmente sepolto dai rifiuti nella sua casa a Bari. A Pomeriggio 5, dopo l'appello di Barbara D'Urso, vanno in onda le immagini del sopralluogo di un'impresa di pulizie. La speranza è di disinfettare l'abitazione al 90% impiegando una giornata, ma sarà necessario buttare gran parte della roba. Resta la difficoltà nel convincere Umberto ad abbandonarla per il tempo necessario. Ed è in diretta, dopo aver ricevuto il tenero invito dell'anziano, che la conduttrice si fa strappare la promessa che non opporrà resistenza.

«Barbara vieni a Bari a Natale?», sono state le parole di Umberto, a cui sono seguite le reazioni del pubblico in studio. «Diciamo che io accetto il tuo invito, anche se è un po' difficile perché sono in diretta tutti i giorni, ma dove mi ricevi?», ha chiesto Barbara D'Urso. «A una trattoria, si mangia bene», la risposta dell'uomo che ha citato alcuni dei posti più belli della Puglia, tra cui Polignano a Mare, i trulli di Alberobello e le Grotte di Castellana.



ha iniziato a parlare dell'uomo anziano che vive sommerso dai rifiuti e dagli escrementi a Bari diverse puntate fa. Una situazione invivibile per se stesso e i condomini, costretti a sentire i cattivi odori che provengono dalla sua abitazione. Le telecamere di Pomeriggio 5 sono entrate in casa per documentare le condizioni in cui versa l'appartamento. E in attesa che si svolga l'udienza del tribunale che autorizzi l'intervento degli assistenti sociali è stato lanciato un appello alle imprese di pulizia della zona. Una di loro ha accettato la sfida.

Ultimo aggiornamento: 19:13

