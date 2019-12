Pomeriggio 5, caos in studio: il presunto truffatore scrive all'ospite in diretta e Barbara D'Urso reagisce così

Pomeriggio 5, caos in studio: il presunto truffatore scrive all'ospite in diretta. Barbara D'Urso reagisce così. Oggi, la conduttrice Mediaset si è occupata di un presunto caso di truffa. «Mi ha contattato Sara - spiega ai telespettatori - e mi ha chiesto di aiutare un uomo di cui si è innamorata via Facebook. Ma noi temiamo si tratti di un truffatore e vogliamo farglielo capire».

Parte il collegamento con la signora Sara che, per non farsi riconoscere, indossa occhiali da sole e parrucca. Sara racconta: «Ho conosciuto quest'uomo su Facebook, all'inizio tutto bene, Poi dopo qualche mese mi ha iniziato a chidere dei soldi. Io all'inizio mi sono arrabbiata, poi glieli ho mandati perché pensavo avesse bisogno. Lui abita in Francia. Mi ha detto che suo padre che vive in Costa d'Avorio aveva avuto un infarto e per questo aveva bisogno di soldi. Dopo che gli ho mandato i primi soldi, mi ha iniziato a tempestare di telefonate, tanto che ho dovuto cambiare numero. Ora mi continua a scrivere ma non so più se credergli...».

Barbara D'Urso interviene: «Mi dice la mia giornalista che quest'uomo ti sta scrivendo anche adesso e ti dice di ascoltare il tuo cuore. Io sono sotto testata giornalistica e in genere uso il condizionale, ma stavolta dico che secondo me è un truffatore. Se vuole farmi cambiare idea, può venire qui e palesarsi». Alla fine la signora Sara sembra concordare con Barbara.

