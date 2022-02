Pomeriggio 5, don Luigi Merola faccia a faccia con Paolo Brosio: «Dobbiamo lanciare messaggi di vita»

Migliaia di like per don Luigi Merola nel suo confronto televisivo con Paolo Brosio, il giornalista «no vax» convinto. «I no vax sono contro la vita», don Luigi Merola è diventato l’icona «pro vax» conteso dai maggiori talk show televisivi italiani.

A Pomeriggio 5 il suo faccia a faccia con Brosio ha scatenato gli utenti del web, facendo conquistare al sacerdote anticamorra migliaia di attestazioni di stima. «Noi dobbiamo lanciare messaggi di vita - ha detto il sacerdote a Brosio in diretta dal salotto di Barbara D’Urso – ho dovuto chiudere le sedi della fondazione A’ voce d’è creature, di Pompei e Napoli, per i contagi dei genitori no vax, e i ragazzi sono andati a fare altro. Purtroppo la camorra approfitta della poca informazione, la causa principale delle persone che negano la scienza. Lo Stato dovrebbe essere più chiaro anche sui vaccini».