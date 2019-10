Giovedì 3 Ottobre 2019, 19:35 - Ultimo aggiornamento: 03-10-2019 20:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Pomeriggio 5, lite in diretta. Cecchi Paone va via e poi torna. Barbara D'Urso: «Ci vuoi chiedere scusa?». Lui s'infuria. Scintille in diretta nel salotto di Canale 5. Tema del talk di oggi vegani e vegetariani. Tra gli ospiti, Daniela Martani, sostenitrice dei vegani e in collegamento Alessandro Cecchi Paone. Scoppia una lite tra Daniela Martani e Cecchi Paone. Lui si alza e lascia lo studio. Poi ritorna e Barbara D'Urso gli chiede: «Ci vuoi chiedere scusa?». Il professor Cecchi Paone replica: «Voi mi dovreste chiede scusa per avermi fatto parlare di scienza con la Martani». E, furioso, lascia di nuovo lo studio.​: «Non volevo che chiedesse scusa agli ospiti, ma a chi lavora per Pomeriggio 5. Se io vado a cena da qualcuno e litigo con uno dei commensali, prima di lasciare la cena, mi scuso con il padrone di casa».