Pomeriggio 5, lite Daniela Martani e Guendalina Tavassi. «Uccidi il tuo fisico». «Vergognati»

Scintille in tv, a Pomeriggio 5, tra Guendalina Tavassi e Daniela Martani. Nel salotto di Barbara D'Urso si parla di cibo vegano e di carne. Le ex gieffine sostengono le loro idee, contrastanti tra loro, e volano gli insulti. Alla Tavassi che sottoline l'importanza di mangiare tutto, anche le proteine animali, l'animalista replica: «Stai zitta, non sei una nutrizionista. Ora lo devo dire in faccia in diretta, tu ti devi vergognare... Sei una persona orribile, indossi la pelliccia e uccidi gli animali».

LEGGI ANCHE Guendalina Tavassi e le accuse della figlia, l'ex compagno Remo Nicolini: «Vieni a prendere Gaia e chiudi quella bocca»



Mai sentito parlare del pollo vegano? Ecco l'alternativa di Daniela Martani alla carne! #Pomeriggio5 #cabinarossa https://t.co/RPGSYLVegf — Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) February 7, 2020

Ultimo aggiornamento: 19:47

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Da quant'è che sei vegana? Non uccidi nessuno se mangi il formaggio, uccidi il tuo fisico. Lo vedi come sei spenta, grigia?», controbatte Guendalina. «Parli tu che ti fotografi con il c**** di fuori su». A mettere un punto ci pensa lo chef Simone Salvini: «Il cibo vegano bisogna offrirlo, mai imporlo». Dalla parte di Guendalina ci sono anchee il fidanzatoLa coppia, che da mesi frequenta gli studi delle trasmissioni condotte da Barbara D'Urso, propone uno stile alimentare completo e ricette a base di carne. In un servizio, invece, Daniela Martani dimostra come un alimento a base di soia possa essere scambiato per del pollo gustoso.