Pomeriggio 5, l'ospite va fuori di sé: «Sei un'ignorante». Barbara D'Urso allibita: «Che hai detto?»

Pomeriggio 5, lite violenta in diretta. L'ospite va fuori di sé: «Sei un'ignorante». Barbara D'urso allibita. Oggi, nel programma contenitore di Canale 5 si è tornati a parlare dell'obbligatorietà del green pass per il personale docente. Ospite in collegamente una professoressa di Genova che non si è vaccinata e per accedere a scuola ha scelto di fare i tamponi.

APPROFONDIMENTI LA LITE Pomeriggio 5, l'ospite va fuori di sé e volano parolacce.... FUORI ONDA Pomeriggio 5, il gesto inaspettato di Barbara D'Urso dietro le... L'AGGIORNAMENTO Pomeriggio 5, gli autori interrompono il talk per una notizia in...

«Non sono contraria al vaccino - dice la prof - aspetto la fine della sperimentazione nel 2023. Ho scelto di fare i tamponi fino a giugno e poi vedrò. Non sta a voi dire se sono civile o meno. Stiamo facendo una battaglia per far abbassare il costo dei tamponi». La parole della docente fanno infuriare gli analisti in studio. Caterina Collovati replica: «È un'egoista, lei può fare questa scelta perché la maggior parte degli italiani si è vaccinata».

Ma è in studio, poi, che si accendono gli animi. Patrizia Groppelli critica Paolo Brosio: «Non ti sei vaccinato, sei un no vax. Anch'io ho avuto il Covid e mi sono vaccinata». Il giornalista va fuori di sé: «Non ti permetto di dire che sono no vax. Sei un'ignorante. Sono autoimmune, ho fatto il sierologico. Sono libero di non vaccinarmi per un anno». Interviene Barbara D'Urso: «Basta. Voglio solo replicare alla prof. Il vaccino non è sperimentale, è sicuro. Non voglio che passi questo messaggio nella mia trasmissione».