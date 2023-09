Pomeriggio 5, via il regista fedelissimo di Myrta Merlino dopo una puntata. Troppi errori?

Nonostante il successo d'ascolti della prima puntata di Pomeriggio 5, ci sono già cambiamenti in atto e non di poco conto. Ermanno Corbella ex regista de L'Aria che Tira e ora in forze al daytime di Canale 5, non sarà più il regista del programma condotto da Myrta Merlino. La notizia arriva dopo solo una puntata. Ma cosa è successo?

Pomeriggio 5: Fuori il regista dopo la prima puntata «Normale avvicendamento». Cosa sta succedendo

A sganciare la bomba, a meno di 24 ore dalla messa in onda della prima puntata di Pomeriggio 5, il sito di davidemaggio che afferma: «Dopo una sola puntata è stato deciso di sostituire il regista del contenitore di Videonews.

Tanti saluti, dunque, a Ermanno Corbella che arrivava da L’Aria che Tira. L’operato del fedelissimo di Myrta Merlino non è piaciuto ai vertici Mediaset. In tanti ieri, del resto, hanno notato delle sbavature».

Secondo fonti Mediaset è vero che Corbella sarà sostituito, ma «si tratta di un normale avvicendamento», fanno sapere. Nessun problema quindi, ma è ovvio che questa sostituzione in corsa e dopo solo una puntata fa riflettere non poco.

Da “l'Aria che tira” a “Una brutta aria. Potremmo dire così se volessimo immaginare il pensiero di Ermanno Corbella che non sarà più il regista di Pomeriggio 5, sostituito dopo solo una puntata. Classo 1955 Corbella arriva da la 7 dove era il regista della Merlino.

In un post su Facebook del 2019 Myrta Merlino scriveva di lui: «Auguri Ermanno! Il vero martire di L'aria che tira La7. Ore e ore chiuso in regia, ogni giorno... è un miracolo che resista! Meno male che c'è lui, senza sarei persa!».

Il primo grande lavoro come regista è quello di “Aboccaperta” programma condotto da Gianfranco Funari su Telemontecarlo, che ha seguito per diversi anni con “Mezzogiorno italiano”, “Mezzogiorno è” e “Funari news”. Tra gli altri programmi di Corbella anche “Moby Dick”, “Ciro il figlio di target” e “Matrix”.

Ma cosa ha spinto Mediaset a sostituire il regista di Pomeriggio 5 dopo solo una puntata? Per ora si può solo ipotizzare quanto rimbalzato sui social nella giornata di ieri, ovvero qualche sbavatura proprio nella regia con gobbo e telecamere a vista. Tanto che in molti avevano parlato di tv locale. Chissà se la Merlino dirà qualcosa in merito durante la seconda puntata.