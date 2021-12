Pomeriggio 5, Simona Brachetti al posto di Barbara D'Urso: ecco chi è la giornalista di punta del Tg5

Vacanze di Natale anche per Pomeriggio 5. Il programma condotto da Barbara D'Urso va in vacanza e al suo posto arriva Pomeriggio Cinque News, un talk dedicato all'informazione. Alla conduzione Simona Branchetti, volto di punta del Tg5. Fino al 14 gennaio quindi Simona sarà alla guida del pomeriggio di Canale 5, ma i fan di Barbara possono star tranquilli perchè dal 17 gennaio tornerà lei nella fascia pomeridiana del programma di Mediaset. per la Brachetti, dopo la conduzione estiva di Mattino Cinque, arriva questa nuova sfida e gli occhi dei telespettatori sono tutti puntati su lei.

Simona Brachetti, la carriera

Dal 2007 la giornalista è tra i volti più apprezzati del Tg5, i suoi temi forti sono salute&benessere. Ma prima di arrivare nella rete di Berlusconi la giornalista faceva parte di SkyTg24. Anno 1976 la Brachetti è nata a Meldona, in provincia di Forlì e dopo la laurea in giurisprudenza comincia la sua carriera giornalista nelle testate locali, la prima vera e propria collaborazione è con La voce di Forlì.

Sarà una meldolese a prendere il posto di Barbara d’Urso a Pomeriggio cinque. Si tratta della giornalista e conduttrice televisiva Simona Branchetti, volto noto del Tg 5. Ad annunciare il passaggio di testimone alla guida del programma che da anni appassiona gli italiani, è il sindaco di Medola, Roberto Cavallucci.

«Una bravissima giornalista e conduttrice televisiva meldolese a Pomeriggio 5 – scrive il primo cittadino del comune della valle del Bidente. – Congratulazioni a Simona Branchetti per questo importante incarico da parte dell’Amministrazione comunale e di tutta la città».

La vita privata

Nella sua vita due matrimoni entrambi naufragati, il primo con Federico Quaranta, noto speaker radiofonico e a seguire la giornalista si era accompagnata a l'avvocato Carlo Longari (ex anche della figlia di Mara Venier). Il matrimonio arrivato nel 2017 (dopo la conoscenza avvenuta nel 2016) è arrivato al termine nell'anno a cavallo tra il 2019 e il 2020. Per Simona è stato un momento difficilissimo ed era stata lei stessa a dire in un'intervista: «È stata una separazione drammatica. che mi ha fatto soffrire moltissimo. Ero convinta di aver trovato l’uomo con cui avrei vissuto per sempre, lo avrei voluto, e invece non è andata così. Perderlo è stata una ferita mortale».

Ora la Brachetti è impegnata su se stessa e la carriera potrebbe ridarle il riscatto che dice di attendere.