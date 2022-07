Ieri sera, nella splendida Villa Giulia a Roma, sede del Museo Nazionale Etrusco, si è svolto l’attesissimo Premio Strega 2022. Elegantissima Geppi Cucciari in una sirena tutta pailettes è salita sul palco pronta a presentare la serata ma qualcosa non è andato nella giusta direzione. Ieri, dopo mesi di siccità sulla Capitale si è abbattuto un temporale improvviso così il pubblico presente è subito scappato cercando un posto in cui ripararsi.

APPROFONDIMENTI LIBRI Premio Strega, Desiati ha vinto la grande sfida del libro italiano IL PREMIO Premio Strega, Desiati il favorito nell'anno dei sette in finale

Premio Strega, Mario Desiati con “Spatriati” ha vinto la grande sfida del libro italiano

Premio Strega, il pubblico scappa: ma Geppi Cucciari li conquista

Una scena che avrebbe terrorizzato molti conduttori ma per Geppi Cucciari nessun problema. La comica non si è lascata abbattere dall'imprevisto, anzi, ne è uscita in modo impeccabile. Sul palco con un ombrello in mano il monologo improvvisato è riuscita a intrattenere i pochi rimasto a Valle Giulia ma anche e soprattutto i telespettatori che la stavano seguendo su Rai 3: «Buonasera Villa Giulia e grazie presidente e a questo pubblico digestivo e bagnato. Perché pochi istanti prima della diretta è iniziato a piovere. Quindi vorrei fare i miei complimenti a questi due che sono rimasti seduti e che non so chi siano e a quanto pare hanno molti segreti da confidarsi. La buona notizia è che è finita la siccità, la cattiva notizia è che è finita adesso», un ben arrivato simpatico e da vera professionista.

Premio Strega, sette autori per un podio: stasera si sfida l’Italia dei libri

Il monologo

«Perché io, proprio io, qui, io? Charles Bukowski disse che un intellettuale è colui che dice cose semplici in modo complicato. Un artista è chi invece dice qualcosa di difficile in modo semplice. Stasera non hanno trovato né l’uno, né l’altro. Ed ecco spiegata la mia presenza qui con voi», ha aggiunto.

Il vincitore

La serata è andata avanti, a vincere il Premio Strega 2022 è stato Mario Desiati con il libro Spatriato. Lo scrittore di Martina Franca, in Puglia, ha spiegato sul palco il significato del titolo: «Spatriato vuol dire fuori dalla patria intesa come modo di vivere della maggioranza è un modo anche per insultare e indicare una persona che non obbedisce alle regole generali».