Su Rai3 si elegge il Borgo dei Borghi: domani anche Procida in gara

Sessanta borghi, venti per ciascuna regione, tre eliminatorie e una grande gara finale dove una giuria di esperti eleggerà il Borgo più bello d’Italia 2018. Il “Il Borgo dei Borghi”, il nuovo programma di Rai 3 in onda il sabato alle 21.40, è un viaggio straordinario nel Paese dei piccoli centri, da nord a sud passando per il cuore d’Italia e le sue isole che Camila Raznovich compie assieme allo storico dell’arte Philippe Daverio.Nella puntata del 3 novembre ci sarà il Borgo di Procida, isola vulcanica del gruppo delle Partenopee, posta tra Ischia e Bacoli, nel Golfo di Napoli. Coloni Micenei, Calcidesi e Greci precedono i Romani, che ne fanno un luogo di villeggiatura patrizia. Apparterrà nei secoli al Regno di Napoli e alle sue dinastie. L'Abbazia di San Michele Arcangelo nasce come monastero benedettino e contiene il dipinto di San Michele che sconfigge Satana, del 1699. Palazzo D'Avalos domina Terra Murata ed è stato costruito nel 1563 per essere trasformato in carcere nell'800, e ospitare nel '900 molti famosi gerarchi fascisti. La saporita ricetta tipica di seppie e patate concilia l'isola con la terraferma. E’ possibile votare il borgo nel sito www.rai.it/borgodeiborghi fino al 22 novembre 2018. E' un programma diGian Maria Tavanti, Giacomo Cannelli, Matilde D’Errico, Caterina Manganella, Camila Raznovich. Regia di Matilde D’Errico e Andrea Dorigo.