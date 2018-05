Da Maria De Filippi a Bonolis passando per le fiction: il mistero dei programmi mai andati in onda

Martedì 22 Maggio 2018, 09:46 - Ultimo aggiornamento: 22-05-2018 09:48

La stagione televisiva volge al termine e fra successi annunciati e sorprese inaspettate, sono molti i programmi annunciati che poi realmente non hanno mai visto la luce. La lista delle tramissioni che non hanno visto la luce (o conferma) sono molte e spaziano fra Mediaset, Rai e La7 e contano anche nomi eccellenti come quelli di Maria De Filippi e Paolo Bonolis.A farne le spese infatti ci sono anche Maria De Filippi e Celentano: «Non abbiamo visto su Rete 4 Madre Mia di Albano – fa sapere “Dagospia” - non è tornato in onda su Canale 5 House Party di Maria De Filippi e la fiction Ultimo 5 con Bova è slittata alla prossima stagione. Per non parlare del mistero Adrian di Celentano e che fine hanno fatto Il senso della vita di Bonolis, lo show di Montesano sulla prima rete, il nuovo reality Surviving Africa e il debutto da conduttore di Stefano De Martino con Ultima Fermata?»«Cairo aveva annunciato Corrado Guzzanti su La7, Orfeo fiero aveva festeggiato per il ritorno di Benigni su Rai1. È rimasta in soffitta la seconda stagione di Non uccidere con Miriam Leone, desaparecido anche Made in Sud e Goggle Box. La tv che non mantiene le promesse».