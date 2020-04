Arriva la Fase 2 della Tv: da Federica Panicucci a Caterina Balivo, tutti i programmi che ripartono dal 4 maggio. Dopo lo stop a marzo di tantissimi programmi televisivi a causa dell'emergenza coronavirus, e per dare maggiore spazio ai programmi di informazione, anche per la tv dell'intrattenimento arriva la fine del lockdown.

«Con l’azienda abbiamo concordato che il mio rientro sarà lunedì 4 maggio. Ci sono le condizioni e useremo tutte le precauzioni necessarie». Con un'intervista a TV Sorrisi e Canzoni Federica Panicucci conferma ufficialmente il suo ritorno a Mattino 5 a partire da lunedì 4 maggio, dichiarazioni che vengono twittate anche dall'account ufficiale di Mediaset.

Ma la Panicucci non sarà la sola a fare ritorno, secondo le indiscrezioni che circolano in questo giorni, a partire da lunedì dovrebbe ritornare Caterina Balivo con Vieni da me a partire dalle 14.00 in diretta ma senza pubblico. Questo vuol dire che la Vita in Diretta tornerà alla collocazione iniziale delle 16.50.

Sempre su Rai 1 ripartirà l'Eredità con Flavio Insinna. Dalla prossima settimana, poi, come si legge su TV Blog, dovrebbe tornare anche Uomini e Donne nella formula classica. Non vedremo più Gemma Galgani alle prese con i suoi ammiratori digitali, ma si dovrebbe tornare, senza pubblico in studio, al trono classico partendo dai tronisti e dai corteggiatori che abitano nel Lazio.

A partire dall'11 giugno, poi, dovrebbe ritornare La Prova del Cuoco con Elisa Isoardi e Claudio Lippi. Da maggio, ma ancora non abbiamo una data ufficiale, dovrebbe tornare anche Avanti un altro con le nuove puntate già state registrate ma che la rete, per una questione di opportunità, ha deciso di preservare.

Anche Amici di Maria De Filippi sta per tornare in video completamente ripensato. Inizialmente doveva chiamarsi All Star, ma dal promo in onda questi giorni si apprende che prenderà il nome di Amici Speciali, con Tim insieme per l'Italia e dovrebbe partire lunedì 18 maggio.

Ultimo aggiornamento: 17:06

© RIPRODUZIONE RISERVATA