La Pupa e il Secchione, arriva Luca Onestini: ma Soleil lo snobba. Ecco cos'ha fatto

Gelo nello studio de La Pupa e il Secchione Show quando è arrivato Luca Onestini. Soleil Sorge lo ha letteralmente snobbato con un'espressione eloquente diventata un meme sul web. I due sono stati insieme per alcuni mesi dopo la scelta a Uomini e Donne, ma si sono lasciati davanti a tutta Italia durante il Grande Fratello Vip. Tra di loro i rapporti sono ancora pessimi.

Quando Luca è entrato per fare la sorpresa al fratello in molti si aspettavano un confronto definitivo, tra fuoco e fiamme, tra i due ex, ma così non è stato. L’ingresso di Luca Onestini in studio è stato accolto da un freddissimo applauso, mentre Solei è rimasta impassibile.

La faccia di Soleil è immediatamente diventata virale sui social. I due si sono conosciuti a Uomini e Donne e Luca era apparso innamoratissimo una volta entrato nella casa del Grande Fratello Vip. Dopo un po' foto di un'altra presunta frequentazione della ragazza erano arrivate nella casa mettendo in crisi il ragazzo. Soleil e Luca si sono lasciati in diretta.