Pupo al Grande Fratello Vip come opinionista: «Mi hanno offerto tutti i reality, 250 milioni di lire per Music Farm. Wanda Nara bel davanzale...»

«Me li hanno offerti tutti», nonostante le numerose offerte Pupo non ha mai partecipato un reality, ma ha accettato l'avventura nel ruolo di opinionista nel prossimo Grande Fratello Vip a fianco di Wanda Nara, con la conduzione di Alfonso Signorini.

Effettivamente le richieste non sono mancate: «Dal GF alla Fattoria, da Music Farm all’Isola dei Famosi – ha rivelato in un’intervista a “Chi” - da Ballando con le stelle a ora o mai più. Probabilmente mi considerano un personaggio in grado di movimentare la situazione. Ma per me un artista che si chiude dentro una casa sminuisce la proprie peculiarità».

Alcune proposte però sono state allettanti dal punto di vista economico: «Mi proposero 250 milioni di lire Music farm quando avevo veramente bisogno di soldi, ma non mi vedevo con altri vecchietti a cercare il successo perduto. Per questo ho rifiutato di fare il giudice a Ora o mai più, perché prometteva una cosa che non poteva mantenere, cioè riportare al successo dei cantanti disperati che al massimo faranno più serate nelle piazze, ma il successo non te lo può garantire nessuno».

Nel GFVip infatti sarà opinionista con Wanda Nara, che ha avuto modo di conoscere: «L’ho trovata molto dolce, ma non è il mio tipo. Ha un bellissimo davanzale, ma a me piace la donna androgena: sessualmente sono borderline, mi pace la donna che somiglia all’uomo».

