Radio, ecco i dati d’ascolto del 2022: Rtl male ma è ancora prima, Kiss Kiss supera il gruppo Rai

Sul sito ufficiale di Ter - Tavolo editori radio sono appena stati pubblicati i dati completi - raccolti sulla base di 120 mila interviste tra il 25 gennaio e il 19 dicembre - relativi all’ascolto della radio in Italia per giorno medio nell’anno 2022 e nel secondo semestre dello stesso anno. Rispetto all’indagine del 2021, per alcune emittenti e gruppi radiofonici si registrano lievi e incoraggianti aumenti, mentre altri perdono numeri importanti.

È il caso di Rtl 102.5, che si conferma prima radio in Italia per ascolti nel giorno medio con 5 milioni 872 mila, ma ne perde 585 mila rispetto allo scorso anno. Si avvicina quindi alla vetta Rds, che guadagna 261 mila ascolti e sale a quota 5 milioni 210 mila. Sale anche Radio Italia, che vede i suoi ascolti aumentare da 4 milioni 619 mila a 4 milioni 707 mila. Gioie e dolori per i due colossi di via Massena a Milano: Radio Deejay ne perde 59 mila, M2o ne trova 21 mila.

L’exploit più importante si registra, anche quest’anno, a Napoli, dove Radio Kiss Kiss guadagna ben 271 mila ascolti - da 3 milioni 175 mila a 3 milioni 446 mila - e si conferma una solida realtà nel panorama nazionale. Male ancora il gruppo Rai, che tra Radio 1 e Radio 2 saluta un ammontare di oltre 400 mila ascolti per giorno medio. In netta risalita invece Radio Subasio, che sale a un milione 715 mila ascolti, con cento mila in più rispetto allo scorso anno.

Capitolo principali radio campane, per Radio Marte gli ascolti nel giorno medio nel 2022 sono stati 258 mila, in lieve calo rispetto ai 276 mila del 2021. Giù anche Radio Crc, da 34 mila a 31 mila, e Radio Punto Zero, da 35 mila a 28 mila.