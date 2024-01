Radio Amore Campania sul podio degli ascolti in Campania: 57 mila ascoltatori giornalieri

Dall’ultima indagine Radio TER, relativa all’ascolto delle emittenti radiofoniche pubbliche e private, nazionali e locali, riguardante al dato pubblico dell’ultimo semestre del 2023, è emerso che Radio Amore Campania - la prima radio libera in Campania, tra le più longeve in Italia- ha totalizzato una media di 57 mila ascoltatori giornalieri.

Si tratta, se consideriamo l’ultimo trimestre dello scorso anno, del dato più significativo mai ottenuto nella sua storia. Un risultato che mette di diritto l’emittente locale sul podio delle tre radio della Campania più ascoltate. Al primo e al secondo posto ci sono rispettivamente le emittenti del gruppo Kiss Kiss e Radio Marte, in altre parole due colossi della comunicazione radiofonica partenopea

Questo risultato si aggiunge a un altro primato: Radio Amore Campania è l’emittente del Sud Italia con la più alta permanenza all’ascolto. Il che si traduce in un maggior valore dei radioascoltatori, in termini di efficacia, rispetto a quelli delle radio concorrenti, con una permanenza decisamente meno durevole. Un risultato, dunque, che premia e inorgoglisce i tanti sacrifici e le scelte, spesso combattute e sofferte, di una realtà che si è sempre distinta per la sua identità libera e anticonformista.

Da quasi cinquant’anni infatti Radio Amore Campania mantiene le distanze dagli schemi dei grandi network, impegnandosi costantemente nel porre l’accento sul valore della musica, dell’arte e della cultura del proprio territorio, nonostante le innumerevoli criticità ad esso legate.

Valori oggi quasi dimenticati, nel tran tran della vita quotidiana e nella visione poco romantica e pessimistica del futuro che accomuna le generazioni moderne.

E forse il fattore determinante del successo e del raggiungimento di un traguardo come questo è proprio questa visione un pò vintage e spiccatamente ottimistica che caratterizza la grande famiglia di Radio Amore Campania, unitamente alla fedeltà di un pubblico attento e competente e al valore dei suoi collaboratori.