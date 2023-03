Su Sky Arte e NOW il documentario “Viva Viviani” dei fratelli Martone

Domenica 12 marzo alle 21.15 su Sky Arte e in streaming su NOW, arriva il documentario “Viva Viviani” di Mario e Stefano Martone, che ricostruisce l'universo artistico e umano di uno dei maggiori drammaturghi italiani del ‘900.

Prodotto da Nephila Film, con il contributo di Regione Campania, Film Commission Regione Campania e Ministero della Cultura, l’opera è arricchita dai preziosi archivi della Cineteca di Bologna, della Rai, dell’Eye Museum, dalle lettere inedite di b alla moglie Maria. Saranno presenti anche testimonianze di personaggi della cultura vicini all'opera Raffaele Viviani, come Toni Servillo, Valeria Venturini e Mimmo Borelli che dice «è il più grande autore del Novecento, uno dei più grandi in Europa»

Per i Fratelli Martone, nonostante sia apprezzato dal pubblico di tutta Italia e anche in diverse parti del mondo, nonché dai critici, non ha ancora avuto il pieno riconoscimento che merita, «Ciò perché adotta nel suo teatro una lingua napoletana antica, aspra e senza concessioni, spesso percepita come una barriera difficile da valicare. Ma soprattutto perché Viviani mostra senza pietismi le ferite e le piaghe di una città dolente, i demoni della miseria e della fame che vogliamo esorcizzare»