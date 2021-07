Raffaella Carrà, Enzo Paolo Turchi: «Il carisma e la fragilità di chi conosceva la vita»

«Al giornalista che mi ha dato la notizia, ho risposto in lacrime. Sì, ho pianto. Avevo sentito Raffaella il mese scorso. Gentile, affabile, sorridente come sempre. Non mi aveva confidato niente. Ma lei era fatta così». Enzo Paolo Turchi, caschetto biondo, Napoli e la danza nel sangue. Il lato maschile del “Tuca-Tuca”. Ora che la Carrà non c’è più, la memoria torna a quei giorni felici.

APPROFONDIMENTI ...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati