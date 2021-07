Raffaella Carrà, l'eredità a chi andrà? Tutte le ipotesi sul patrimonio della soubrette

«Sicuramente guadagno bene ma il mio è un duro lavoro. Il mio cosiddetto mega-contratto? Se sapessero quanto pago di tasse! E il rischio dove lo mettono?». Così aveva dichiarato Raffaella Carrà durante un'intervista a chi le faceva notare che guadagnava troppo. «Mi rimbocco le maniche e cerco di attirare i telespettatori nei programmi serali». Anche Bettino Craxi le aveva chiesto di ridurre lo stipendio, mentre la Rai stava negoziando un contratto triennale con la conduttrice, che le avrebbe permesso di guadagnare, stando alle indiscrezioni dell’epoca, 6 miliardi di lire. Ma a chi andrà l'eredità?

Raffaella Carrà, l'eredità

Carrà è stata legata per un lungo periodo all'autore televisivo Gianni Boncompagni, autore dei suoi maggiori successi musicali, e per un altrettanto lungo periodo con il coreografo e regista Sergio Japino. Anche se non ha mai avuto dei figli, infatti, Raffaella Carrà ha fatto da madre ai suoi due nipoti., dopo la prematura scomparsa del fratello a 56 anni. Proprio durante il lavoro a Sanremo 2001, la conduttrice è venuta a conoscenza della malattia del fratello: un tumore al cervello. Una notizia che l’ha sconvolta, ma che non l’ha allontanata dal suo dovere sul palco e dal far proseguire lo spettacolo.

Dopo la morte del fratello, quindi, Raffaella Carrà si è presa cui dei suoi nipoti come fossero dei figli. Ecco cosa aveva rivelato in merito: «Ho due ragazzi quarantenni figli di mio fratello che ora non c’è più… Mi danno un certo da fare! Faccio da Babbo invece che la mamma!». C'è poi anche l tema delle adozioni a distanza, a lei molto caro, che la spinse a condurre, nel 2004, uno speciale alla tv spagnola chiamato Contigo e, successivamente Amore, programma televisivo del 2006.

Il patrimonio

La regina della tv italiana viveva in una lussuosissima dimora in via Nemea 21 a Roma, nello storico quartiere di Vigna Clara, molto amato dai personaggi televisivi, pieno di verde e discreto. La casa, vicina al centro storico ma lontana dal caos, è costruita su ben tre livelli e arredata con mobili pregiati. Rispecchia in modo perfetto l'anima elegante di Raffaella. A pochi metri di distanza c'è uno stupendo comprensorio dotato di una grandissima piscina all'aperto immersa nelle palme. La casa romana di Raffaella Carrà è vicina a quella di Gianni Boncompagni, per anni suo compagno di vita e di lavoro, e sbocca direttamente nella nota Piazza dei Giuochi Delfici.

Non è tutto. La Carrà aveva una seconda lussuosissima dimora: una villa immersa nel verde rigoglioso di Cala Piccola, nel cuore del Monte Argentario in Toscana, a due passi da Porto Santo Stefano. La vista dalla villa toglie il fiato: davanti si può scorgere l’isola del Giglio e a sinistra lo sguardo cade sulla spettacolare Isola di Giannutri. Il tutto contornato dall'azzurro del mare. Fra la Carrà e il Monte Argentario c'era un legame fortissimo. Lei amava quei luoghi in cui ha vissuto tanti anni con il compagno Sergio Iapino e dove era solita rifugiarsi per godersi piacevoli momenti di relax. Il Comune di Monte Argentario ha omaggiato di recente l'artista con il Guzzo d'Oro.

Oltre a Cala Piccola, Raffaella Carrà aveva un'altra proprietà in Toscana: un appartamento nel bellissimo comune di Montalcino, in provincia di Siena.