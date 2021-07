Iva Zanicchi: «Raffaella Carrà era l'immagine della gioia. La nostra era amicizia, non rivalità»

«Raffaella Carrà era l'immagine della gioia, della spensieratezza, della leggerezza. Quando ho sentito la notizia al tg non ci volevo credere. Ho chiamato subito Cristiano Malgioglio, perché è così: quando si prova un grande dolore, bisogna condividerlo, esternarlo, per realizzare. Pensavo fosse uno scherzo: non lo era», dice Iva Zanicchi dall'altra parte del telefono, ancora incredula per la morte di Raffaella Carrà.

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati