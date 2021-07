Raffaella Carrà icona gay e sex symbol, l'ombelico del mondo che liberò corpi e coscienze

Quando, nel 2001, Raffaella Carrà si presentò alla sala stampa del teatro Ariston per il bilancio del suo non esaltante Sanremo tutti noi giornalisti ci alzammo in piedi intonando la sigla di quell'edizione. Disse: «Quanto è difficile chiedere scusa. Quanto coraggio ci vuole per dire a tutti sono stata io, è colpa mia, forse ho sottovalutato la portata dell'evento». Era la prima volta che nella terra dei cachi qualcuno ammetteva di aver...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati