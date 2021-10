Raffaella Carrà in mostra ad Avellino: a fare il pop cominciò lei

Racconta Stefano Forgione della Axrt contemporay gallery che «qui ad Avellino ancora non si sono accorti di quello che stiamo esponendo, ma nel resto del mondo sembrano impazziti, ordinano on line foto e cataloghi come se fossero la cosa più preziosa del mondo. Devo essere sincero, non ci aspettavamo una risposta simile, anche se sapevamo di star lavorando su materiali sensibili, per la firma della fotografa e per l'oggetto dei suoi...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati