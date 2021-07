Raffaella Carrà e quella sorpresa in diretta che fece piangere Bianca Guaccero

Ciao Raffaella. Milioni di volte, da milioni di persone diverse. Raffaella Carrà ha salutato per l'ultima volta il suo pubblico lasciando i brividi a chi l'ha amata e chi l'ha conosciuta, anche solo per un istante. Un istante travestita da sorpresa, con una telefonata che Bianca Guaccero, conduttrice, non dimenticherà mai. La showgirl ha voluto ricordare così il suo mito con un post su Instagram che riflette le immagini di una puntata di "Detto Fatto" indimenticabile come lei stessa ricorda. "Non ho molte parole… mi si sono strozzate in gola… ho un momento che rimarrà per sempre con me… le mie lacrime figlie di tutti i sacrifici fatti, di un periodo che non era semplicissimo per me, e le tue parole come carezze sul cuore, nell’anima, a suggellare una strada, la mia, non sempre in discesa.. Tutte abbiamo sognato di essere come te… davanti allo specchio in cameretta… io ho imparato a parlare con il 45 giri di “ballo ballo”… continuerai ad essere per sempre il nostro faro. Ed io ti racconterò a mia figlia. Perché le VERE STAR come te, restano per sempre".

