Raffaella Carrà, «venerdì alle 12 il saluto virtuale in chiesa»: appello di Sergio Japino a tutti i fan

Raffaella Carrà, sarà venerdì alle 12 il saluto virtuale: è l'appello di Sergio Japino a tutti i fan: «Faccio un appello: chiedo a tutti i suoi fan, in Italia, nel mondo, nelle chiese dei piccoli paesini come in quelle delle grandi città, di darsi appuntamento alle 12 di questo venerdì, per offrire tutti insieme l'ultimo saluto virtuale a Raffaella».

APPROFONDIMENTI ADDIO RAFFAELLA Raffaella Carrà, Laura Pausini lancia l'appello:... ADDIO RAFFAELLA Raffaella Carrà, quando venne punzecchiata da David Letterman... ADDIO RAFFAELLA Raffaella Carrà lascia il segno sulla Treccani con...

Raffaella Carrà, i funerali

Sergio Japino ha voluto lanciare questo pomeriggio a tutti i fans di Raffaella Carrà questo appello ricordando che le esequie saranno celebrate venerdì 8 luglio alle 12 a Roma, presso la chiesa di Santa Maria in Ara Coeli.