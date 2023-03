Raffaella Mennoia, il braccio destro della De Filippi: «Maria è il filo conduttore della mia vita. Con lei se lavori fai strada»

E' la donna che è rimasta sempre a fianco di Maria De Filippi, prima alla camera ardente e poi durante il funerale di Maurizio Costanzo. Raffaella Mennoia, storica autrice di Uomini e Donne, C'è Posta per te e tutti gli altri programmi di Fascino (la società di produzione della De Filippi), è il braccio destro di Maria. Ed è a lei «filo conduttore della mia vita», che dedica il suo libro "Cupido spostati".

«Non ho ben capito cosa succedesse in quei giorni, nulla è stato deciso a priori, era semplicemente un assecondare gli eventi, tutto molto spontaneo. Non c’è stato alcun genere di ragionamento. Oltre a me c’erano tante persone del nostro gruppo, ci siamo stretti tutti intorno a lei. Ci siamo messi a servizio di quello che stava succedendo, non come persone che lavorano lì ma come persone che provano un affetto. Se vuoi bene a una persona le stai vicino», racconta al Corriere della Sera.

L'amicizia con Maria

«Con Maria c’è un legame di amicizia da tanti anni, è la persona che, insieme ad Alberto Silvestri, mi ha insegnato tutto del mio lavoro. È una persona molto esigente ma che rispetta il lavoro degli altri. Da noi, in Fascino, c’è meritocrazia. Fai strada se lavori e ti impegni».

Uomini e Donne

Raffaella parla del successo di Yomini e Donne. «E' un po’ una fotografia di cosa succedeva una volta nelle piazze, di persone che si incontravano e magari si innamoravano. Oggi questa piazza siamo noi. E a casa si immedesimano nelle storie che mandiamo in onda - spiega - È tutto vero, per noi è fondamentale la verità del programma. Cerchiamo di evitare che chi viene da noi voglia fregarci. Però è chiaro che c’è un margine di errore, non possiamo garantire al 100% che tutti vengano per cercare l’amore piuttosto che la notorietà