Rai 1, "Da Noi... a ruota libera": nuovo appuntamento con Francesca Fialdini, gli ospiti

Domenica 25 settembre, nuovo appuntamento su Rai1, alle 17:20, con “Da noi... a Ruota Libera”, il programma di Francesca Fialdini, realizzato in collaborazione con Endemol Shine Italy, dove ogni domenica si intrecciano le storie di volti noti dello spettacolo, del cinema e della musica e quelle di persone comuni che hanno saputo far girare la loro ruota nel verso giusto.

Ospiti di questo secondo appuntamento saranno Elena Sofia Ricci, una delle attrici italiane più amate, protagonista di numerosi film e serie tv, impegnata ora a teatro in veste di regista con lo spettacolo “Fedra” di Seneca, Claudia Pandolfi e Max Tortora, nel cast di “Siccità”, il nuovo film di Paolo Virzì presentato fuori concorso all’ultima edizione della Mostra del Cinema di Venezia, e i Gemelli di Guidonia, da sabato 1 ottobre alla guida su Radio 2 di “Happy family”, in onda poi la domenica mattina anche in tv su Rai2. “Da Noi... a Ruota Libera” si conferma un luogo dove vivere e condividere emozioni, sorrisi, momenti di ascolto reciproco, dove è possibile parlare e raccontarsi senza barriere e dove il giudizio è sospeso. “Da Noi… a Ruota Libera” è un programma di Massimo Piesco, Gaspare Baglio, Serena Castana, Francesca Fialdini, Ernesto Marra, realizzato da Rai1 in collaborazione con Endemol Shine Italy, con la regia di Elisabetta Pierelli. Produttore esecutivo Rai Monica Gallella.