Rai 3 tra “Passato e Presente”: omaggio ad Achille Lauro

Armatore, politico, editore, dirigente sportivo e produttore cinematografico. Achille Lauro è stato un personaggio centrale nella storia del nostro paese tra gli anni '50 e '70 e ha creato un fenomeno politico di stampo populista, il “laurismo”, fondato su un vero e proprio culto della sua persona.

Armatore per vocazione e per origini, Lauro prende a 20 anni le redini dell'impresa di famiglia. Per due volte ricostruisce da zero la sua flotta, distrutta da due guerre mondiali. A Napoli diventa per tutti “'O Comandante”. Presidente del Napoli Calcio dal 1936, nel dopoguerra si avvicina alla politica con il partito monarchico. Nel 1952 diventa sindaco di Napoli. Lo sarà per altre due volte, nel 1956 e nel 1960, per poi dimettersi nel 1961, per vicissitudini giudiziarie. Gli anni '60 e '70 lo vedono in parlamento, prima con i monarchici poi con il movimento sociale italiano Destra Nazionale. La sua parabola si chiuderà definitivamente soltanto negli anni '80, con il fallimento della Flotta Lauro e con la sua morte, nel 1982, a 95 anni.