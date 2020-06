Rai ad alta tensione: tagli dei compensi e nuove nomine. Ecco tutti i volti della prossima stagione

In Rai tremano le scrivanie. Sia per l’ondata di contagi, sotto controllo ma pur sempre un grattacapo da risolvere, sia per le entrate dimezzate della pubblicità durante questa pandemia. L’azienda è ripartita, rispettando quei protocolli che purtroppo non coincidono con lo spettacolo televisivo. Si va avanti col freno a mano tirato e ci si appresta a una rivoluzione sui tagli dei compensi, così come è stata annunciata dall’Ad Salini: «Tutti, attori, registi, conduttori e autori devono prendere atto che la situazione è cambiata». Quindi si prevedono sforbiciate sia per i big (Conti, Clerici, Fazio, Amadeus e compagnia bella) sia per direttori e manager aziendali che hanno il tetto a 240 mila euro l’anno. Anche perché prendono la stessa cifra del capoazienda.



In questo mese di giugno vanno ultimati i palinsesti e i conduttori stanno terminando il giro di valzer in pista. C’è chi ha già il posto in caldo come Eleonora Daniele, Antonella Clerici e Mara Venier e chi invece deve cercare di conquistarne uno in extremis come Elisa Isoardi e Lorella Cuccarini. La prima potrebbe approdare su Rai2, sulla seconda ancora nulla di concreto. Serena Bortone e Monica Giandotti hanno già fatto le valigie per trasferirsi a Rai1, così come Luisella Costamagna è pronta a prendere le redini di Agorà.



Molto movimento tra i tiggì. Al Tg1 al posto della Sala, promossa direttore del Gr, nella lista dei vice di Carboni sta per arrivare Natalia Augias. Destinazione Bruxelles invece per Marilù Lucrezio e Donato Bendicenti. I due affiancheranno il confermato Gavino Moretti, mentre Romagnoli torna a Saxa Rubra come vicedirettore di RaiNews. Ilaria Capitani ha pronta la scrivania da vicedirettore al Tg2.



A Cologno invece c’è da registrare il colpaccio della coppia di direttori di Mediaset Andrea Pucci e Paolo Liguori che hanno soffiato Filomena Leone a Sky Tg24. Ora la giornalista-conduttrice la vedremo in tv sul canale all-news TgCom24. Per la Leone si tratta di un ritorno a Mediaset (in passato ha lavorato al Tg5, Matrix, Quinta Colonna e Domenica Live). Ultimo aggiornamento: 14:27 © RIPRODUZIONE RISERVATA