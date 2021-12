Rai Fiction, arrivano il giudice Accorsi, la sposa Serena Rossi e Lino Guanciale. Tornano Doc Argentero e Don Matteo

La fiction Rai va a gonfie vele. Dopo un autunno che ha portato ai successi di numerosi titoli, i primi sette nella classifica degli ascolti, andati in onda su Rai1, hanno tutti raggiunto e superato medie da 4 milioni di spettatori. La novità Blanca è stata la migliore con 5.510.000 persone che l’hanno seguita e il 25,5% di share. Al secondo posto Imma Tataranni con 5.112.000 e 24,1% (oltre 2,2 punti in più di share rispetto alla stagione precedente). Al terzo posto un’altra novità, Un professore con Alessandro Gassmann e Claudia Pandolfi (4.625.000 e 22,3%). Poi ancora Gassmann con I bastardi di Pizzfalcone 4.405.000 (21,1%) che precede tre altre novità come Fino all'ultimo battito (4.022.000 e 20,2%), Cuori 3.969.000 (18,8%) e Morgane (3.917.000 e 18,9%).

Ecco che la struttura diretta da Maria Pia Ammirati affila le armi e si prepara a un’altra super stagione di titoli, di inizio anno e di primavera. Si comincia con il thriller a gennaio Non mi lasciare, poi la seconda stagione di Doc nelle tue mani con Luca Argentero, poi La sposa con Serena Rossi.

Seguono: Tutto per mio figlio, la seconda stagione investigativa di Màkari, L'amica geniale - Storia di chi fugge e di chi resta, Lea un nuovo giorno con Anna Valle e Giorgio Pasotti, NOI con Lino Guanciale, la commedia Vincenzo Malinconico avvocato con Massimiliano Gallo, A muso duro con Flavio Insinna, Studio Battaglia, Rinascere, l’ultimo Don Matteo con Terence Hill (la tredicesima stagione), ma ci sarà anche Raoul Bova, Sopravvissuti con Lino Guanciale, Romanzo radicale, Vostro onore con Stefano Accorsi, la seconda stagione di Volevo fare la rockstar, la serie Bangla e Il santone #lepiùbellefrasidioscio con Neri Marcoré.