«Rai Napoli, il servizio pubblico è anche presenza sul territorio»

«Quando si parla di servizio pubblico solitamente si fa riferimento all'informazione, all'approfondimento, ai programmi culturali ma servizio pubblico è anche presenza della Rai sul territorio, quindi appoggiare tutte le iniziative, come questa del master in Scenografia e Costume per il Cinema, che riguardano la cultura e la formazione delle nuove generazioni». Lo ha affermato Antonio Parlati, direttore del Centro di Produzione Rai di Napoli, intervenendo alla consegna degli attestati al termine del primo master di II Livello in Scenografia per il Cinema e Costume per il Cinema, finanziato dalla Regione Campania nell'ambito del Poc 2014/2020, realizzato in collaborazione con la Rai e Netflix e riconosciuto dal ministero dell'Università e Ricerca.

Secondo Parlati, è un ruolo che la Rai «può sviluppare anche perché è presente in ogni Regione con un Centro di Produzione o con una sede regionale.