Siae e Rai rinnovano accordo per compensi autori e editori

Siae e Rai annunciano di aver siglato un accordo complessivo per disciplinare l'utilizzo dei repertori Siae - musica, cinema, opere drammatiche e di intrattenimento, liriche, letterarie e arti figurative - su tutti i canali e le piattaforme Rai: canali TV generalisti e tematici, radio generaliste e tematiche, RaiPlay.

La collaborazione, si spiega in una nota congiunta, consentirà di massimizzare la tutela dei diritti degli autori e degli editori, sviluppando e consolidando al contempo un ecosistema in grado di garantire una sempre più efficace rendicontazione delle utilizzazioni, aspetto cruciale per l'efficace ripartizione dei compensi agli autori, favorendo in tal modo l'utilizzazione e la circolazione delle opere.

«Era da qualche anno che si attendeva il rinnovo di questo importante accordo e sono molto soddisfatto che tra le prime azioni del mio mandato ci sia il rafforzamento della partnership con Rai», commenta Salvatore Nastasi, Presidente Siae. «Queste nuove intese rinsaldano e riconoscono il giusto compenso per il lavoro degli autori ed editori che contribuiscono concretamente alla crescita e allo sviluppo dell'industria culturale del nostro Paese».

Soddisfatto anche l'amministratore delegato Rai Carlo Fuortes, secondo cui l'accordo raggiunto con Siae è «un'ulteriore dimostrazione di quanto il Servizio Pubblico sia davvero al 'servizio' della Cultura e di quanti contribuiscono alla sua diffusione nel nostro Paese. E sono anche convinto- aggiunge Fuortes- che l'accordo sia un importante valore aggiunto per la funzione che Siae e Rai, ciascuna con le proprie peculiarità, sono chiamate a svolgere nella valorizzazione della creatività culturale e nella tutela della proprietà intellettuale».