Rai Storia, su Napoli la puntata speciale di «Archivi. Miniere di Storia»

Raccontare la storia di Napoli è una vera impresa. Ci prova Marco Mondini entrando nei magazzini dell'Archivio di Stato - uno dei luoghi più suggestivi del capoluogo partenopeo - in «Archivi. Miniere di Storia» in onda mercoledì 2 marzo alle 22.30 su Rai Storia.

La memoria storica della città è talmente voluminosa da essere in gran parte ancora inesplorata. La capitale del Regno, infatti, ha prodotto una tale mole di documentazione in grado di fornire materiale di ricerca e bacini di storie per molti anni a venire. Il direttore Paolo Franzese, assieme alla collaboratrice Sonia Mustaro, mostra le splendide miniature del Codice di Santa Marta che si compone di 72 pergamene di stemmi nobiliari tra il '400 e il '600.

Il dottor Gaetano Damiano racconta, invece, un documento relativo al processo ad alcuni dei cosiddetti «Rei di Stato» della Repubblica Napoletana del 1799; mentre Marco Rovinello esplora i concetti di identità e cittadinanza del post Restaurazione in una Napoli multietnica attraverso le Carte del Supremo Consiglio di Cancelleria, ricche di petizioni degli stranieri nella fase preunitaria. Grazie al contributo di Fortunata Manzi, infine, obiettivo sui carteggi privati della scrittrice Anna Maria Ortese, il cui archivio è stato donato in tempi relativamente recenti e la cui corrispondenza professionale e privata racconta un'intellettuale del Novecento e il suo tormentato rapporto di amore e odio con la città partenopea.