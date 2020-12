Troupe Rai aggredita a Roma, Eleonora Daniele: «L'operatore pregava di fermarsi, loro continuavano»

Botte a una troupe Rai che stava filmando gli assembramenti a Ponte Milvio, a Roma. La troupe, della trasmissione Storie Italiane, stava documentando possibili violazioni delle norme anti Covid ed è stata aggredita: la notizia, di ieri, è stata raccontata questa mattina dalla conduttrice Eleonora Daniele, che ha spiegato quanto accaduto alla giornalista, 55 anni, e all'operatore, un uomo di 38.

«In totale solitudine, in branco, l'hanno buttato a terra. Il nostro operatore li pregava di lasciarlo stare, perché non aveva ancora ripreso nulla, ma loro hanno continuato, senza paura», ha raccontato stamattina durante l'apertura della puntata. Il cameraman ha subìto un trauma cranico e facciale, con 15 giorni di prognosi. «Ponte Milvio è una piazza piena di gente e di telecamere, ma loro hanno agito nella totale impunità. Noi vogliamo ringraziare la nostra inviata e il nostro operatore, che era ricoverato al Gemelli: lo hanno dimesso, con molte contusioni e lividi ma per fortuna senza nessuna frattura».

La Federazione nazionale della Stampa italiana e Usigrai esprimono in una nota «solidarietà alla giornalista e all'operatore aggrediti mentre stavano svolgendo il loro lavoro al servizio dei cittadini e del diritto a informare ed essere informati e auspicano che i responsabili vengano presto identificati». «Intanto il sindacato - prosegue la nota - ha già provveduto a segnalare questo ennesimo episodio d'intolleranza nei confronti dei giornalisti all'Osservatorio cronisti minacciati del Viminale ed è disponibile sin da ora a costituirsi parte civile al fianco dei colleghi in un eventuale processo».

E da quanto trapelato da alcune indiscrezioni sul posto, una pista tenuta in considerazione anche dai carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Trionfale impegnati nelle indagini insieme ai colleghi della Stazione Ponte Milvio, l'aggressione sarebbe avvenuta a opera di alcuni tifosi della Lazio che si erano radunati a Ponte Milvio in attesa della partita contro il Napoli, e che si sarebbero sentiti indispettiti dalla presenza delle telecamere. Al vaglio dei militari i filmati delle telecamere di videosorveglianza in strada per tentare di identificare i responsabili.

