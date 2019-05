Ballando con le Stelle, Raimondo Todaro fa infuriare la giuria: «Che non capiamo, lo vai a dire da un'altra parte»

Domenica 5 Maggio 2019, 11:21 - Ultimo aggiornamento: 05-05-2019 11:36

Raimondo Todaro si è ripreso dopo il malore della settimana scorsa e durante la sesta puntata di Ballando con le Stelle si è esibito in uno Slowfox con Nunzia De Girolamo, ma ha attirato le critiche negative della giuria. Il ballerino siciliano, però, ha mostrato una certa insofferenza alle affermazioni di Selvaggia Lucarelli e di Ivan Zazzeroni. Ne è nato un botta e risposta che non è passato inosservato.Todaro ha insinuato che la sua partner è tra i bersagli preferiti di questa edizione e che non merita di essere penalizzata. «Se Nunzia si merita il quarto posto, finisce sesta. Se si merita il sesto posto, finisce ottava...»Da non professionista, la De Girolamo non poteva eseguire lo Slowfox meglio di come ha fatto.Per Selvaggia Lucarelli la coppia si trova in una situazione di stallo: «Purtroppo, rimanete sempre anonimi. Non da criticare in maniera violenta ma nemmeno da elogiare. Questo è un limite».A quel punto Todaro ha spiegato che solo Carolyn Smith avrebbe potuto giudicare l'esibizione screditando gli altri giudici e facendo infuriare Ivan Zazzeroni: «Stai esagerando a fare il promoter! Che noi non possiamo capire lo Slowfox, lo vai a dire da un'altra parte». «Raimondo... Anche tu, quest'anno, sei spento! Non sei come al solito...», ha concluso la Lucarelli.La puntata completa su www.raiplay.it