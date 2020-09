Raimondo Todaro torna a Ballando con le Stelle, Elisa Isoardi lo riempie di baci: «Ora sono felice»

Raimondo Todaro torna a Ballando con le Stelle. Il ballerino potrà esibirsi con Elisa Isoardi il prossimo sabato dopo un ricovero in ospedale dovuto a un'appendicite e a una peritonite. Milly Carlucci ha annunciato il rientro con un video su Instagram che mostra Todaro in perfetta forma. Incontenibile la gioia della Isoardi che nelle stories pubblicate lo abbraccia e lo bacia teneramente.

«La pecorella smarrita è tornata, come ti senti?», ha domandato Milly. «Una roccia», la risposta del ballerino nel filmato che annuncia il ritorno nel programma. «Guardate chi è venuto a trovarmi? Mamma mia che meraviglia. W adesso pensiamo a qualcosa per voi per sabato. Ho ripreso il sorriso», il commento di Elisa Isoardi. L'ex conduttrice de La Prova del Cuoco è stata costretta nel corso della scorsa puntata a ballare da sola. La sua performance ha incantato i giurati e il pubblico.

Ora che la coppia si è ricomposta, non ci sarà più bisogno di sostituire Raimondo. Non è andata così per Samuel Peron, risultato positivo al coronavirus e costretto all'isolamento e alla sostituzione al fianco di Rosalinda Celentano. Raimondo Todaro, grande protagonista di tutte le edizioni del dance show di Rai Uno, si è sentito male un paio di settimane fa ed è stato operato d'urgenza.

Sabato si è collegato con la trasmissione dalla sua stanza d'ospedale guardando in diretta l'esibizione della partner. Tra i due c'è un'innegabile affinità.

Ultimo aggiornamento: 14:12

