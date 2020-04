Canale 5 ricorda Raimondo Vianello: pomeriggio omaggio a dieci anni dalla scomparsa

Ultimo aggiornamento: 15:38

Un pomeriggio dedicato al grandissimo Raimondo, nel decennale della scomparsa. Grand'Ufficiale della Repubblica, la cui ironia british manca dal 15 aprile 2010, Vianello è il protagonista di un, su Canale 5, con tre episodi diin onda dalle ore 14.45.A dici anni dalla scomparsa, canale 5 dedica il pomeriggio ad uno dei suoi volti tv più amati: Raimondo Vianello. A partire dalle ore 14.45 andranno in ondra tre episodi della sit cul “Casa Vianello”.Nel primo, Sandra come Harry Potter, si ricorre alla magia per trasformare Raimondo in un marito premuroso e innamorato come in gioventù.A seguire, l’episodio Calciatori anonimi racconta la passione di Raimondo per il calcio e le belle ragazze. Ma la cura per disintossicarlo dalla smania sportiva, invece di aiutarlo, lo trasforma in un hooligan scatenato.Il tributo si conclude con un episodio dell’ultima stagione di “Casa Vianello”, l’evocativo Dolce dormire. La coppia si accusa l’un l’altro di russare. In realtà, la colpevole, complice una ristrutturazione dell’appartamento di Sandra e Raimondo, è la mitica Tata.