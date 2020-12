«Battute volgari e sessiste». Bufera sul telecronista di RaiSport

Il pilota francese Ogier vince il Rally di Monza e festeggia il suo 7° Mondiale, battendo il campione uscente Tanak. Fin qui tutto bene. Se non che la questione diventa oggetto di una battuta di dubbio gusto del telecronista di RaiSport, Lorenzo Leonarduzzi che, giocando sul cognome di Tanak, annuncia ai telespettatori: «Mi hanno detto una battutaccia, mi vogliono far vincere 100 euro se la dico... "Donna nanak tutta Tanak". L'hanno cambiata così in brianzolo o in fiorentino, non so - aggiunge poi sogghignando». In pratica, la rielaborazione del famigerato proverbio da taverna "donna nana tutta tana", fatta però dai microfoni della Tv di Stato.

Possibile che su ⁦@RaiSport⁩ un giornalista si lasci andare a battute di pessimo gusto, volgari, sessiste, diseducative, vantandosi anche di averci vinto una scommessa da 100euro? Mi auguro che la #Rai avvii subito un procedimento disciplinare. pic.twitter.com/v6STkyBa4m — valeria fedeli (@valeriafedeli) December 8, 2020

Non ha riso, però, Valeria Fedeli, senatrice del Partito democratico, che su Twitter ha auspicato interventi contro il giornalista burlone, che potrebbero costargli ben più della scommessa vinta: «Possibile che su ⁦RaiSport un giornalista si lasci andare a battute di pessimo gusto, volgari, sessiste, diseducative, vantandosi anche di averci vinto una scommessa da 100euro? Mi auguro che la Rai avvii subito un procedimento disciplinare».

Probabile che non si arriverà a tanto, ma il bon ton, a Mamma Rai, stavolta non è stato di casa.

