Raiuno, da Pietrelcina torna «Una voce per padre Pio»

Diretta domani alle 21.35 da piazza Santissima Annunziata di Pietrelcina stasera su Raiuno (e, in replica, il 2 luglio alle 16) per «Una voce per Padre Pio». Conduce Mara Venier, sul palco, tra sacro e profano, le esibizioni di Nino D’Angelo, Al Bano e Jasmine Carrisi, Arisa, Leo Gassman, Michele Placido, Patty Pravo, Ricchi e Poveri, Clementino. Nel borgo natio del frate diventato santo sull’onda della venerazione popolare accanto a riflessioni sulla sua figura non mancheranno momenti solidali: con il professor Guido Oppido dell’ospedale Monaldi di Napoli che segue da vicino il progetto «Cuori Ribelli», il professor Giulio Basoccu che darà testimonianza dell’inaugurazione di un ospedale in Costa D’Avorio e i volontari dell’associazione Una voce per Padre Pio onlus per ricordare i progetti in Italia e all’estero.



Nato da un’idea di Enzo Palumbo, il programma da 24 anni racconta storie umane, esperienze di devozione e di fede che rimandano all’insegnamento di Francesco Forgione: dare sollievo alla sofferenza umana.

Al programma è come sempre abbinata una campagna di raccolta fondi, sostenuta da Rai per il sociale, a supporto dei progetti, appunto, della onlus Una Voce Per Padre Pio.